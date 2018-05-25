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25 Mayıs 2018 21:49

İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

Aydın’ın Karacasu ilçesi Küçüdağlı Mahallesinde Bekir Yavuz isimli işçi duvar örme sırasında inşaattan düştü.

İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

25 Mayıs 2018 21:49

Yavuz, 10 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.


15 Mayıs tarihinde Kahvederesi mevkinde bahçe içerisindeki inşaat halindeki evin birinci katından traktör römorkuna düşen inşaat işçisi Bekir Yavuz, yaşamını yitirdi.


İki katlı inşaatta kaba yapısı devam eden evde duvar örme çalışması yaptığı sırada inşaat işçisi bilinmeyen bir sebeple aşağıda bulunan traktör römorkunun içine düştü. Kafasını römorka çarpan işçi ağır yaralandı. Karacasu Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Nazilli Devlet Hastanesine götürülen işçinin yoğun bakımda tedavisi yaklaşık 10 gün sürdü. Aldığı darbe nedeniyle sonrası hayata tutunamayan evli 3 çocuk babası Bekir Yavuz için Karacasu Çarşı Caminde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.




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