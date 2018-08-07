İnternet ile değil develer sayesinde tanışıp evlendiler

Deve güreşleri sayesinde tanışan Pınar Fenerci ile Bayram Ali Şentürk hayatlarını Yörük düğünü ile birleştirdi. Gelin de damat da deveci olunca gelin arabası da pehlivan deve oldu.

Aydın Efeler ilçesinde ve Kuyulu Mahallesi’nde gerçekleştirilen iki ayrı düğün töreninde gelin alayı gelini deve ile taşıdı. Damadın yakınları tarafından özenle hazırlanıp süslenen pehlivan deve gelin arabası ile gelinin kapısına yanaştı. Ancak aynı zamanda deveci olan gelin lüks otomobil yerine deveye binmeyi tercih etti. Kuyulu ve Efeler ilçe merkezinde deve ile yapılan turdan sonra Pınar- Bayram Ali Şentürk çifti dünya evine girdi.

"Tanışmamıza develer vesile oldu"

Çocukluğunun develerin içinde geçtiğini ve yıllardır deve güreştirdiğini belirten Gelin Pınar Fenerci Şentürk, eşi Bayram Ali Şentürk ile de deve güreşinde tanıştıklarını belirterek “Aydın’da deve güreştiren nadir bayanlardan biri benim. Pek çok kişi bir genç kızın deve ile ne işi olur diye beni eleştirdi. Takdir edip tebrik edenler de oluyordu. Deve güreşleri sayesinde benim gibi deveci olan Bayram Ali ile tanıştık. Şimdi karı koca deveci olduk. Bu bir kültürdür. Aynı kafadan iki kişi olarak kültürümüzü daha iyi yaşayıp yaşatacağımıza inanıyoruz” dedi.