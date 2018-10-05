İplikçiye yüzde 70 yerli pamuk kullanma zorunluluğu talebi

Söke Ziraat Odası'nın pamuk üreticinin bu yıl yaşadığı fiyat belirsizliği başta olmak üzere maliyetlerin yükselmesinde dolayı yaşadığı sıkıntılara çözüm arayışları sürüyor.

Geçtiğimiz günlerde sorunlara ilişkin yapılan geniş katılımlı toplantının ardından banka müdürleri ile bir araya gelen Söke Ziraat Odası yönetimi son olarak borsada tahta fiyatının oluşmaması nedeniyle yaşanan sıkıntıları aktarmak üzere İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Uçak ile bir araya geldi. Toplantıda Söke Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Kocabaş ve Meclis Başkanı Yılmaz Özel, Söke TARİŞ 131 Nolu Pamuk ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi Başkanı İsmail Özer, Söke Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nejat Sağel de bulunurken, çok sayıda üretici katıldı. Söke'nin üretici temsilcileri ve çiftçiler pamukta yaşadıkları sorunları bir kez daha masaya yatırdı.

Gerçekleştirilen toplantıda İzmir Ticaret Borsası'nda sağlıklı bir fiyat oluşum ortamının olmadığı, muamelelerin şeffaf bir şekilde yapılmadığı aktarıldı.

Borsada fiyat oluşumunda yaşanan sıkıntının sadece İzmir Ticaret Borsası'nın iç işlerinden kaynaklanmadığını belirten Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Uçak; sıkıntıları bakanlık müfettişlerine söylemelerine rağmen ikna edemediklerini söyledi. Bülent Uçak; “Bu durum önümüzdeki haftadan itibaren değişecek. Yeni yöntemde önümüzdeki haftadan itibaren artık borsada muamele olmasa bile alıcıya ve satıcıya fiyat konusunda fikir verilebilmesi için ismen olarak referans fiyat deklare edilmeye başlanacak. Genel ekonomik sıkıntılardan dolayı geçen yılki gibi tek kalemde büyük alışverişlerin yapılmaması, alımların uzun vadede parça parça yapılması üreticiye fiyat düşüşü olarak yansıyor” dedi.

Üretici olmazsa sistemin çökeceğini belirten İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Uçak; Çok mal üretmek, kalitesiz mal üretmek anlamına gelir. Emanet sistemine de karşıyım. Ben çırçırcı olsam bir balya bile emanet pamuk vermem. Devlet emanet sistemini engellemeli. Bu gün yollarda görülen sarılıp giden her mal muamele görmeye değil, emanete gidiyor. Emanet sistemi arz talep dengesini bozuyor. Diğer yandan ithalatçılar da iç piyasadaki dengeyi önemli şekilde etkiliyor. Bu konu içinde devletin yasa çıkararak duruma el atması gerekir. Örneğin her iplik işletmesinde yüzde 70 oranında yerli pamuk kullanımı zorunlu tutulabilirse bu sayede fiyat dengesi korunabilir” dedi. Uçak, bu konuda sivil toplum kuruluşları ile bakanlığa teklif sunabileceklerini bildirdi.

Toplantıda İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Uçak'a borsa dışında gerçekleşen satışların en geç 30 gün gibi uzun bir süre sonunda sisteme yansıtıldığı, bu durumdan şikayetçi olunduğu iletilirken; Bülent Uçak ise bu durumu da borsa yönetimine sunacağını korbey dışı satışların daha kısa bir sürede (1 hafta içinde ve ya ertesi gün olacak şekilde) bildirilmesini sağlayacaklarını söyledi.