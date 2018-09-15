İş Adamı Güler, Çine Belediye Başkan aday adaylığını açıkladı

Demokrasinin kalesi Aydın'da yerel seçim hareketliliği başladı. Aydın'ın Çine ilçesinde çalışmalara hızlı başlayan Ak Parti'de işadamı Halit Güler, Ak Parti İlçe Başkanı Mehmet Tosun ve Kadın Kolları Başkanı Derya Yıldız'ın da katıldığı toplantı ile belediye başkan aday adaylığını açıkladı.

“Çine için hayallerimiz var”

Güler Bisiklet işletmesinin sahibi, iş adamı Halit Güler, AK Parti Çine İlçe Teşkilat'ında Başkan Mehmet Tosun ile birlikte yaptığı açıklama ile belediye başkanlığına aday olduğunu belirterek “Bu davaya gönül vermiş Reisimizin sevdalısı olarak Çine'miz için ‘Ben yok biz varız' ‘Hepimiz birlikte Çine'yiz' ‘Çine için hayallerimiz var' sloganları ile yola çıktık. Çine'mizin vefakar insanlarının taleplerine sessiz kalmayarak AK Parti Çine İlçe Başkanımız Mehmet Tosun'un ve sizlerin yanında adaylığımı açıklıyorum. Öncelikle AK Parti'ye gönül vermiş halkımın aday adayıyım. Görev verilir ise tüm siyasi partilere gönül vermiş Çineli vatandaşlarımızın adayıyım. Biz parti içinde bir aileyiz. Tüm aday adaylarımıza başarılar diliyorum. Görev kime verilirse verilsin adayımızın arkasında durmaya söz veriyoruz. Rabbim çıkmış olduğum bu yolda ülkemize ilimize ve ilçemize en iyi şekilde hizmet etmeyi bizlere nasip eder inşallah” diye konuştu.

AK Parti Çine İlçe Teşkilat Başkanı Mehmet Tosun, ise aday adaylığını açıklayan isimler için ‘babayiğit' ifadesi kullanarak “Partimizde belediye başkanlığı için yavaş yavaş babayiğitler çıkmaya devam ediyor. Halit Abimiz de bizlere gelerek aday adaylığını açıkladı. Kendisine ‘Allah yol açıklığı verisin, hayırlı uğurlu olsun' diyorum. Hep beraber bu süreci en iyi şekilde yönetip, genel merkezimizin verdiği karara saygı duyarak, çıtayı aşan aday adayımızın etrafında birleşerek Çine'yi kazanmak istiyoruz. İnşallah AK Belediyecilikle Çine'yi tanıştıracağız” ifadelerini kullandı.

Halit Güler Kimdir?

1976 yılında Çine ilçesinde doğan Halit Güler, ilkokulu, ortaokul ve lise eğitimimi Çine'de yaptı. 1983 yılında iş hayatına başladı. Güler Bisiklet Firması'nın sahibi olan iş adamı Halit Güler evli ve 2 çocuk babası.