İş-Kur Müdürü Rahmi Terzi, 'İş'te Anne' projesini anlattı

Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) Aydın İl Müdürü Rahmi Terzi, işgücü piyasasına girişte ve istihdamda kalma konusunda dezavantajlı konumda bulunan kadınların desteklenmesi, istihdamın attırılması ve işsizliğin önlenmesi için 'İş'te Anne' projesini hayata geçirdiğini belirtti. Proje kapsamında Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünde 'İş'te Anne Birimleri' kurulduğu ve çalışmaların başladığı belirtildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan İş-Kur Aydın İl Müdürü Rahmi Terzi, kurulan birimlerle, kadınlara işgücüne katılımını ve istihdam edilebilirliklerini artırmak maksadıyla danışmanlık hizmeti sunulacağını belirterek, ”Kurs ve programlara katılan kadınlara günlük 70 TL cep harçlığı verilecektir. Ayrıca şartları taşıyan annelere aylık 400 TL'lik bakım desteği de sağlanacak. Sonrasında bu kişilerin istihdamı için bireysel eylem planları oluşturulacak. Proje kapsamında 'Kadın İstihdamının İşte Anne Projesi İle Desteklenmesi' projesi ile hedef kitle içerisinde yer alan kadınlar Kurumumuz tarafından düzenlenecek mesleki eğitim kurslarına veya işbaşı eğitim programlarına yönlendirilecek. Projeden yararlanan kadınlara kursa veya programa devam ettikleri günler için günlük 70 TL tutarında kursiyer veya katılımcı zaruri gideri ödenecektir. İşte Anne Projesi kapsamında sunulan destekten; kadın sığınma veya konukevlerinde kalan kadın kursiyer/katılımcılar öncelikli olmak üzere Genel Müdürlük tarafından belirlenecek gruplar içerisinde yer alan kadınların yararlanması sağlanacaktır” dedi.

Projeden faydalanacak kadınlarda aranan şartlardan birinin de 0-15 yaş aralığında çocukları olması gerektiği belirtildi.

Açıklamasında İşe ilk adım' projesinden de söz eden İş-Kur Aydın İl Müdürü Rahmi Terzi, “Türkiye İş Kurumu, genç işsizliği ile mücadele kapsamında hayata geçirdiği ‘İşe ilk adım projesi' ile üniversite mezunlarına mesleki deneyim kazandırıyor ve istihdam etmelerini sağlıyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, tarafından kamuoyuna açıklanan ‘100 günlük eylem planı' kapsamında üniversite mezunu 18-29 yaş aralığındaki gençler işbaşı eğitim programına alınarak mesleki deneyim kazanmaları sağlanıyor. Bu kapsamda muhabirlik 9 ay, imalat ve bilişim sektörü 9 ay, diğer sektörler 3 ay sürecek program boyunca çalışanların sosyal güvenlik primleri ve günlük 61.65 TL verilecek” diyerek gerek iş kollarının gerekse üniversite mezunu olup eğitim aldığı dalda iş arayan gençlerin bu imkanları değerlendirmesini istedi.