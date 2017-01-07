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07 Ocak 2017 18:36

İsabeyli eski Belediye Başkanı Gümüş vefat etti

İsabeyli eski Belediye Başkanı Gümüş vefat etti

07 Ocak 2017 18:36

Büyükşehir yasasının ardından mahalle statüsüne alınan İsabeyli’nin eski Belediye Başkanı MHP’li Ahmet Gümüş, 71 yaşında hayatını kaybetti.

Nazilli bölgesinin tanınmış siyasetçilerinden İsabeyli eski Belediye Başkanı Ahmet Gümüş, bugün evinde hayatını kaybetti. Bir süredir prostat kanseri olduğu öğrenilen 4 çocuk babası Gümüş’ün vefat haberi, ilçeyi yasa boğdu. Ahmet Gümüş’ün naaşı yarın saat 11’de İsabeyli Merkez Camii’nde kılınacak olan cenaze namazının ardından İsabeyli Mezarlığı’nda defnedilecek. Usta siyasetçi Ahmet Gümüş, 1992-1994’de Doğru Yol Partisi’nden, 1999-2004 yılları arasında ise Milliyetçi Hareket Partisi’nden İsabeyli Belediye Başkanlığı görevini yürütmüştü.



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