İsabeyli’de yol yapım çalışmaları devam ediyor

Cadde’de Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen parke taşı döşeme çalışmalarını inceledi.

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından İsabeyli Mahallesi 9. Cadde’de gerçekleştirilen yol yapım ve kilit parke taşı döşeme çalışmalarını yerinde inceledi.

Yaklaşık 6 bin 600 metrekare alanda parke taşı döşemesinin yapıldığını belirten Alıcık, “Söz verdiğimiz gibi Nazilli’mize yakışır, modern ve kullanışlı yollar yapmaya devam ediyoruz. İlçe genelinde ekiplerimiz gece gündüz demeden çalışıyor. Nazilli’miz dört bir yandan büyüyor, gelişiyor. ‘Okumak, çalışmak, yaşamak ve yaşlanmak için ideal şehir Nazilli’ dendiğinde her anlamda bu sözün karşılığının verilmesi gerekir. Nazilli Belediyesi olarak bunun bilinciyle projeler üretiyoruz. İsabeyli Mahallemizde yol yapım çalışmalarımız devam ediyor.440 metre uzunluğunda ve 15 metre genişliğindeki 9. Cadde’de parke taşı döşeme çalışmalarımız devam ediyor. Yolumuz kısa sürede tamamlanarak yaya ve araç trafiğine açılacak. Nazilli’mize hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.