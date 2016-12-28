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28 Aralık 2016 18:59

İşçileri taşıyan jip şarampole uçtu: 5 yaralı

İşçileri taşıyan jip şarampole uçtu: 5 yaralı

28 Aralık 2016 18:59

Aydın’ın Nazilli İlçesinde zeytin işçileri taşıyan dağ jipi, kar yağışı nedeniyle şarampole uçtu.

Kaza, bugün 16:40 sularında Rahmanlar Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, tarladan dönen zeytin işçilerini taşıyan Ali T.(69) idaresindeki 09 RF 460 plakalı eski bir JİP kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yoldan şarampole uçtu. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen 112 Acil Sağlık Ekipleri yaralıları Nazilli Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. 5 kişinin yaralandığı kazada şans eseri can kaybı yaşanmadı.
Kazada yaralanan, Fadime A.(52), Duran T.(72), Muammer A.(54) ve sürücü Ali T.’nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



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