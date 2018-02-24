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24 Şubat 2018 14:59

Işık ihlali kaza getirdi: 1 yaralı

AYDIN (İHA) – Aydın’ın Nazilli ilçesinde, ışık ihlali yüzünden meydana geldiği iddia edilen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Işık ihlali kaza getirdi: 1 yaralı

24 Şubat 2018 14:59


Kaza, saat 12.30 sıralarında Ordu Caddesi 23 Nisan Parkı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; eski devlet hastanesine yönüne doğru seyir halinde olan 34 FBD 70 plakalı araç, Yeni Mahalle yönüne ilerleyen ismi belirlenemeyen 09 E 0336 plakalı araca çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti ile yaralanan Servet K. (49), ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kaza sonrası iki araçta maddi hasar medyana geldi. Görgü tanıkları, iki araç sürücüsünün de kırmızı ışık ihlali yaptığı ileri sürdü. Hastaneye kaldırılan Servet K.’nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.




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