Işık ihlali kaza getirdi

Kazada iki sürücünün de kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edildi.

Kaza Ordu Caddesi 23 Nisan parkı yakınlarınsa meydana geldi. Edinilen bilgiye göre eski devlet hastanesine yönüne doğru seyir halinde olan 34 FBD 70 plakalı araç, Yeni mahalle yönüne ilerleyen 09 E 0336 plakalı araç ile çarpıştı.

Çarpışmanın şiddeti ile yaralanan sürücülerden Servet K. (49) ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza sonrası iki araçta maddi hasar medyana gelirken, polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı. Görgü tanıkları iki araç sürücüsünün de kırmızı ışık ihlali yaptığını ileri sürdü.