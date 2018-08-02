İŞKUR’dan özel sektöre kalifiye ve bayan personel desteği

İmzalanan protokol sonucunda İŞKUR İl Müdürü Rahmi Terzi, iş ve meslek danışmanları ile Aydın ilinde faaliyet gösteren yakıt istasyonu bayilerinin yetkilileri bir araya geldi. Toplantıda İşbaşı Eğitim Programları ve İŞKUR teşvikleri hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Yapılan bilgilendirmeler sonucunda toplantıya katılan yetkililer toplam 13 kadın akaryakıt satış elemanı (pompacı) istihdam edeceklerinin sözünü verdi.

Protokol konusunda bilgi veren İŞKUR İl Müdürü Rahmi Terzi, “İmzalanan istihdam işbirliği protokolünün amacı İŞKUR tarafından sunulmakta olan istihdam hizmetlerinden, aktif işgücü hizmetleri kapsamındaki kurs ve programlardan, iş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden ve yürürlükte bulunan istihdam teşviklerinden firmanın bayilik ağında bulunan istasyonların yararlanması ve bu sayede kadınlar öncelikli olmak üzere sektörde ihtiyaç duyulan nitelikte işgücünün temin edilerek istihdamın artırılmasıdır. Yapılan protokol ile özellikle kadın istihdamının artırılması, cinsiyet eşitliğinin iyileştirilmesi ve bu konuda farkındalık yaratılması amaçlanmaktadır. Bu nedenle söz konusu proje Kurumumuz açısından ayrı bir önem arz etmektedir.

Gelinen aşamada her iki Kurumun çabaları doğrultusunda anlaşmalı istasyon ve bayilerinin yüzde 90 oranında İŞKUR’a kayıt olması sağlanmıştır. Kuruma henüz kaydı bulunmayan istasyonların kayıt yaptırması ve Kurumumuzun sunduğu hizmetler konusunda bilgilendirme yapılması amacıyla iş ve meslek danışmanlarımız tarafından ilgili istasyon ve bayilerle iletişim düzeyinin ve işbirliğinin artırılması önemli görülmektedir” dedi.