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30 Temmuz 2018 12:55

İstanbul’da Aydın zeytinyağına yoğun ilgi

Aydın Ticaret Borsası tarafından başlatılan Tadım ve Tanıtım faaliyetlerinin birincisi İstanbul (Avrupa) Marmara Forum AVM’ de ziyaretçilerin yoğun ilgisi ile gerçekleşti.

İstanbul’da Aydın zeytinyağına yoğun ilgi

30 Temmuz 2018 12:55


Zeytinyağı Tadım ve Tanıtım Etkinliğine; Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan Yrd. Cengiz Ülgen, İstanbul Ticaret Borsası Meclis Başkanı Bülent Kasap ve beraberindeki heyet katılım sağladı.


Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur yaptığı açıklamada, “Zeytinyağı Tadım ve Tanıtım etkinliğimizin birincisini İstanbul (Avrupa) Marmara Forum AVM’de yoğun bir ilgi ile gerçekleştirdik. İki gün süren etkinliğimizde tüketicilere, Uluslararası Zeytin Konseyinden (International Olive Council / IOC) akredite olan, Aydın Ticaret Borsası Tadım Paneli Başkanlarından Yusuf Küçük ve tadım uzmanı Hakan Gökalp tarafından, tüketicilerimize birebir “doğru zeytinyağının nasıl olması gerektiği” tadım yaptırılarak anlatıldı. Tanıtım faaliyetleri ile, tüketiciler kaliteli zeytinyağını nasıl ayırt edebilecekleri, kaliteli zeytinyağında olması ve olmaması gereken özellikler hakkında bilgilendirildiler. Etkinliğimiz ile tadım kriterleri ve kimyasal özelliklerine göre üstün kalitede olan zeytinyağının tanınırlığını ve bilinirliğini arttırmaya “Bilinçli bir tüketici kitlesi oluşturarak, ülkemizde düşük olan zeytinyağı tüketiminin arttırılmasına” katkıda bulunulacaktır. Tadım ile zeytinyağının değerlendirmesini yapan tüketiciler zeytinyağında olması ve olmaması gereken özellikler hakkında bilinçlendiği için tercih tağşişe yönelim azalacaktır. Tadım yapan çoğu tüketici, bundan sonra daha fazla zeytinyağı tüketeceklerini belirterek, standımızdan memnun ayrıldılar. İstanbul etkinliğimizde borsamıza destek veren, İstanbul Ticaret Borsası’na teşekkürlerimi sunuyorum. Bir sonraki etkinliğimizi 29-30 Eylül tarihlerinde Eskişehir’de gerçekleştireceğiz” diye konuştu.




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