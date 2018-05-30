İstanbul’un Fethi Aydın’da coşku ile kutlandı

yıl dönümü Aydın’da coşkuyla kutlanırken, şölende Mustafa Yıldızdoğan sevilen şarkılarını seslendirdi.

Aydın’da bu yıl ilk defa gerçekleştirilen “Fetih Şöleni” protokol üyelerinin Aydın Valiliği önünden İstasyon Meydanı’na Mehteran Takımı eşliğinde kortej yürüyüşü ile başladı. Yürüyüşün ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Nazilli Belediyesi Mehteran takımı gösterilerinin ardından İstanbul’un fethinin anlam ve önemini anlatan konuşmalar ve sine-vizyon gösterisi yapıldı. İftar öncesinde Kur’an-ı Kerim tilaveti okundu. İstasyon Meydanı’nda 5 bin kişiye iftar yemeği verildi.

Şölende konuşan Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, İstanbul’un fethinin çok önemli olduğunu ifade ederek, “Karanlık bir çağı kapatıp insanlığa yeni bir çağ açan muzaffer komutanı, Fatih ordusunu kutlu asker yapan, Konstantiniyye’yi İstanbullaştıran, devleti imparatorluğa dönüştüren bir zaferin 565. yıl dönümünü idrak ediyoruz. İslamın ve Müslümanların 1071’de başlayan dirilişi ile Anadolu Selçuklu, bir Osmanlı ve bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti ortaya çıktığı gibi aynı zamanda İslam’ı Viyana kapılarına kadar götürmüştür bu fetih. Bu bin yıllık diriliş ve kıyam dünyada hakkı hukuku hakım kılmıştır. Bu kutlu yürüyüş sadece fethetmek, toplumları yönetmek değil aynı zamanda bütün insanlık için yol gösterici olmuştur. Fatih İstanbul’u 1453’te fethetti ama fetihler öncesi ve sonrasıyla devam etti. Yavuz Sultan Selim’le, Kanunu Sultan Süleyman’la, 4. Murat’la 2. Abdülhamit’e, Mustafa Kemal Atatürk ile fetihler devam etti. Fetih yokluk, kıtlık içinde Cihan İmparatorluğu’nun küllerinden yeni bir devlet kurabilmektir. Fetih 15 Temmuz’dur. Darbe girişiminde bulunarak devletin tanklarıyla uçaklarıyla masum insanların üzerine ateş açarak ülkemizi karanlıklara sürüklemek isteyen hain terör örgütü FETÖ’ye karşı milletçe el ele omuz omuza durabilmektir. Sevgili gençler, sizlerden her birinizi kendini Fatih gibi yetiştirmesini, fetih şuuruyla geleceğe hazırlamasını bekliyoruz” diye konuştu.

Etkinliğe Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger ve eşi Fatma Köşger, AK Parti Aydın Milletvekili Abdurrahman Öz, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Aydın Milletvekili Deniz Depboylu, Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen ve MHP İl Başkanı Burak Pehlivan da katıldı.