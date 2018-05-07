İtfaiye bu kez kirpi ve kaplumbağa kurtardı

Aydın’ın Efeler ilçesi Mesudiye Mahallesi Vali Muharrem Göktayoğlu Ortaokulu karşısında bulunan boş arsada açılan çukurda kirpi ve kaplumbağa olduğunu gören vatandaşlar hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri 2 adet kirpi ve 2 adet kaplumbağayı kaçtıkları çukurdan merdiven yardımı ile kurtardı. Kurtarılan kirpi ve kaplumbağalar gerekli kontrollerin ardından tekrar doğaya salındı.

Mahalle sakinleri duyarlı davranışlarından dolayı itfaiye personeline teşekkür etti.