İtfaiyecilerden Başkan Çerçioğlu'na ziyaret

İtfaiyeciler, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Serdar Adanır öncülüğünde Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu İtfaiye Haftası nedeniyle ziyaret etti.

İtfaiyecilerin İtfaiye Haftası'nı kutlayan başkan Çerçioğlu "Yangınlarda tüm gücünüzle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak için en hızlı şekilde yangın yerine ulaşıyorsunuz. Tüm Aydın halkı adına hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum, çalışmalarınızda başarılar diliyorum" diye konuştu.

Pazar günü gerçekleşmesi beklenen fırtınaya karşı da hazırlıklarının tam olduğunu belirten itfaiyeciler Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na kendilerine verdiği her türlü destek için teşekkür etti.

İtfaiyeciler, başkan Çerçioğlu'na çiçek ve yangınlarda müdahale aracı olarak kullandıkları itfaiyeci baltası hediye etti.