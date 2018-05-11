Şen, “Kişisel olarak almış olduğum kararımda en büyük etken doku uyuşmazlığı olmuştur” dedi.

Didim’de İYİ Parti’nin kurucuları arasında yer alan ve ilçe teşkilatının kurulmasının ardından Teşkilatlardan Sorumlu İlçe Başkan Yardımcılığı ile Divan Kurulu üyeliği yapan Gökhan Şen, yaptığı yazılı açıklamayla hem partiden, hem de görevlerinden istifa ettiğini açıkladı. Şen konuyla ilgili yazılı açıklamasında şunları kaydetti:

“Türk milliyetçiliği fikriyatının bir temsilcisi ve Türk İslam Ülküsünün savunucusu olarak gördüğüm lüzum üzerine Didim İYİ Parti Teşkilatlardan Sorumlu İlçe Başkan Yardımcılığı görevimden, İlçe Divan Kurulu asil üyeliğinden, ilçe yönetimi asil üyeliğinden ve İYİ Parti siyasi üyeliğinden; davam, ülkem ve ülküm adına istifa ettiğimi Didim kamuoyunun bilgisine sunarım. Kişisel olarak almış olduğum kararımda en büyük etken doku uyuşmazlığı olmuştur. Çünkü gözümüzü açtığımız yer belli, yetiştiğimiz ve özümsediğimiz ocak belli, kültürümüz belli, geleneğimiz belli ve ideolojimiz belli. Bu kararı almamın arkasında bir mana aranmaması gerekliliğinin altını çizerek ifade etmek isterim.”