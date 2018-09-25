İYİ Parti ihtiyaçlarını karşılayabilmek için kermes düzenledi

İYİ Parti Efeler ilçe teşkilatı partinin ihtiyaçlarını karşılayabilmek için Aydın'da kermes düzenledi. Gıda kermesinde bizzat partili bayanların kendi elleri ile hazırladıkları, sarma, pasta ve böreklerle meşhur Aydın Keşkeği satışa sunulurken, Efeler İlçe Başkanı Rahmi Aydın ve yönetim kurulu üyeleri bizzat tezgah başına geçip satış yaptı.

İYİ Parti olarak ekonomik durumları iyi olmadığı için partinin, kira ve benzeri giderlerini düzenledikleri kermesle karşılamaya çalıştıklarını belirten İYİ Parti Efeler İlçe Başkanı Rahmi Aydın, “Partili bayanlarımızın özverileri ile bu kermeste satılan gıda maddelerini hazırlıyoruz. Bu 2. kermesimiz. Elde edilen gelirle partimizin ihtiyaçlarını karşılıyoruz” diyerek fedakarca destek veren tüm partililere teşekkür etti.

Milletvekili Adnan Sezgin de destek verdi

Aydın en yoğun merkezlerinden Sevgi Yolu üzerinde gerçekleştirilen kermese İYİ Parti Aydın Milletvekili Adnan Sezgin de katıldı. Sezgin kendi partisine katkı olması için kermesten meşhur Aydın keşkeği satın aldı.