Mali müşavirlik ve muhasebecilik yapan eski MHP milletvekili ve yeni dönem İYİ Parti Aydın İl Başkanı Recep Taner’in Hükümet Bulvarı üzerinde ve Aydın Valiliği’nin tam karşısında bulunan muhasebece ofisinin balkonuna Erdoğan’ın posteri asıldı. Kim tarafından asıldığı belli olmayan poster bir süre sonra indirildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan İYİ Parti Aydın il Başkanı Recep Taner, “Konuyla ilgili bilgim yok. Seçim sürecinin başladığından beri işyerine gitmiyorum. Edindiğim bilgiye göre Cumhurbaşkanı’nın posteri ofisimin balkonuna asılmış. Binanın sahibi tarafından asıldığı düşünüyorum veya tahmin ediyorum“ dedi.