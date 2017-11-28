İYTE’den Söke’nin Kentsel Planlaması için 13 farklı çalışma

Çalışmalara İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Mimarlık Fakültesi de katkı sağlarken, çalışmaların yerel paydaşlar buluşmasının ikincisi bu kez İzmir’de yapıldı.

İYTE Mimarlık Fakültesi tasarım stüdyosunda yapılan paydaşlar buluşmasında Söke’den Belediye Başkanı Süleyman Toyran, Başkan Yardımcısı Mine Aşçı, Söke Ticaret Odası Başkanı ve Belediye Meclis Üyesi Haluk Kutlay, Belediye Meclis Üyeleri Hüsamettin Yaman, Yusuf Yaya, Fatih Bozkaya, Ahmet Yahya Gültopu, Söke Belediyesi Genel Koordinatörü Süleyman Çakmak, İmar ve Şehircilik Müdürü Müge Bayrak, SÖGİAD Başkanı Halil Ülker ve SÖGİAD Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Bingöl de bulundu.

İlçede saha çalışması yapan İYTE Mimarlık Fakültesi öğrencileri Söke’nin yerel değerler ve varlıklarından yola çıkarak yaptıkları analizleri, kentsel tasarım projelerine yansıttı. 13 proje grubunda toplam 90 üniversite öğrencisinin ortaya koyduğu projeler, Söke’deki kentsel tasarım uygulamalarına altyapı olması anlamında önem taşıyor. İYTE öğrencilerinin mekan ve yaşam kalitesini arttıran çözümler üreten projeleri beğeni topladı. Sunumları yapılan projeleri üzerine Söke’den gelen heyetle fikir alışverişinde bulunuldu.

İYTE Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Akademisyeni Doç. Dr. Koray Velibeyoğlu; “Söke ile bilimsel işbirliğinin bir ürünü olarak kentsel tasarım lisans öğrencilerimizle mimarlık ve şehir planlama alanında çeşitli projeler üretiyoruz. Bunlar bizim eğitim projelerimiz ama Söke ile kurduğumuz diyalog kapsamında hayata geçmeleri anlamında da umarım bir adım atmış oluruz. Yaklaşık 90 öğrenci ve 13 proje çalışma grubu ile yürütüldü. Kentin merkezindeki önemli alanlar, meydanlar, Söke çayı, istasyon gibi önemli kamu alanları üzerinden çalışmalar yapıldı. Söke; Tarımsal, kültürel ve doğa çeşitlilikleri açısından Türkiye’nin çok zengin bir bölgesi, Söke dengeleri açısından zor bir yer ve biz bunun deneyimlenmesini gerçekleştiriyoruz” dedi. Doç. Dr. Velibeyoğlu Söke Belediyesi’ni kentsel yenilemeye bilimsel yaklaşımından ve Söke’deki paydaşlarını bu işin içine alması bakımından ayrıca kutladı.

Söke’nin daha çağdaş ve yaşanılabilir bir kent olması için kentsel tasarım projesini önemsediklerini ve hayata geçmesini arzuladıklarını belirten Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran; “Projeye üniversitelerimizin bilimsel katkıları bizler için çok önemli. Kentin geleceğini sadece günlük alışkanlıklar üzerinden değil gelecek vizyonunu da ortaya koyarak planlama gayreti içindeyiz” dedi.

Başkan Toyran İYTE Mimarlık Fakültesi akademisyenleri ve öğrencilerine çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Söke ve İYTE işbirliği ile gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında final toplantısının Ocak ayında yapılması planlanıyor.