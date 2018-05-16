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16 Mayıs 2018 10:21

İzcilerden Başkan Özakcan’a anlamlı hediye

Kamp Ateşi İzcilik ve Spor Kulübü, Efeler Belediye Başkanı M.

İzcilerden Başkan Özakcan’a anlamlı hediye

16 Mayıs 2018 10:21

Mesut Özakcan’ı makamında ziyaret ederek, Çanakkale’den getirdikleri Türk Bayrağı, Flama, Enveriye Kabalağı, ‘Dedeciğim ben geldim’ yazılı yelek ile Kulüp Fularını Başkan Özakcan’a takdim ettiler.


Kamp Ateşi İzcilik ve Spor Kulübü Önderi Alper Sarı, İzci Lideri Ümit Kutbay, İzci Lideri Seda Erfidan ile İzci Gönüllüleri Ayşe Özçineli ve Kemal Özyörük, Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan’a teşekkür ziyaretinde bulundu.


Kamp Ateşi İzcilik ve Spor Kulübü Önderi Alper Sarı, 21-26 Nisan tarihlerinde Çanakkale Eceabat Kocadere Köyü yakını Kışla Mevkii’nde gerçekleşen Çanakkale Milli Bilinç Kampı’na, Başkan Özakcan’ın destekleriyle katıldıklarını ifade ederek, “Başkanımıza desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Kendilerine Çanakkale’den getirdiğimiz; Türk bayrağımızı, flamamızı, atalarımızın taktığı başlık olan enveriye kabalağı, kampa katılanların giydiği ‘Dedeciğim ben geldim’ yazılı yeleğimizi ve Kulüp Fularımızı takdim etmenin mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.


Başkan Özakcan da kendisine takdim edilen Kulüp Fularını takarak, İzcilere ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.




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