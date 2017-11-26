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26 Kasım 2017 12:48

İzleyenler korktu, onlar canlarını hiçe saydı

Aydın’da bir binanın dış cephesinde yenileme yapan işçilerin canlarını hiçe sayarak çalışması görenleri şaşırttı.

İzleyenler korktu, onlar canlarını hiçe saydı

26 Kasım 2017 12:48


Aydın’ın Efeler ilçesinde bir binanın dış cephesinde yenileme çalışması yapan işçiler, metrelerce yükseklikte adeta cambazlık yaptılar. Bir kattan diğer kata iskelelerden tırmanarak çıkan işçilerin yaşadığı tehlike görenleri korkuturken, canlarını adeta hiçe sayan işçiler tehlikeye aldırış etmediler. Binanın dış cephesine kurulan iskelede çalışan iki işçiden biri üst kata rahatlıkla tırmanıp çıkarken, diğer işçi ise uzun süre üst kata tırmanmaya çalıştı. Zaman zaman metrelerce yükseklikten yere çakılma tehlikesi yaşayan işçi, uzun uğraşların ardından iskelenin üst kısmına tırmanabildi. İşçinin dakikalarca süren tehlikeli tırmanışı objektiflere yansıdı.




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