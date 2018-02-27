İzmir Anadolu Engelliler Derneği Karacasu’yu gezdi

Karacasu’yun tarihi sokaklarını,seramik ocaklarını ve Afrodisias’ı gezip tanıma fırsatı bulduklarını belirten İzmir Anadolu Engelliler Derneği Başkanı Adem Altay” kültürel ve sosyal etkinlikler kapsamında belki de Karacasu’yu daha önce hiç görmeyen engelli kardeşlerimize yönelik bir gezi düzenledik.Bizleri güzel bir şekilde karşılama nezaketinde bulunan Belediye Başkanı Mustafa Büyükyapıcı’ya desteklerinden dolayı derneğim ve şahsım adına çok teşekkür ediyorum”dedi.

Engelli vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için imkanlar doğrultusunda ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini ifade eden Belediye Başkanı Mustafa Büyükyapıcı, ”Engelli kardeşlerimizi yaşama bağlamak ve topluma kazandırmak için elimizden gelen bütün imkanlarımızı seferber ediyoruz. Bu kapsamda onlara keyifli bir gün geçirmelerini sağladıysak ne mutlu bize.Unutmayalım ki hayatımızdaki en büyük engel düşüncede ve yürekte olan engeldir” dedi.