İzmir Milletvekili Cemal Bekle, Rektör Bircan'ı ziyaret etti

Dr. Cavit Bircan'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Recai Tunca, Prof. Dr. Halil Kırnak, ADÜ Romanlar Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü, ADÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. E. Didem Evci Kiraz yer aldı.

Faaliyete geçtiği yıldan bu yana ADÜ Romanlar Uygulama ve Araştırma Merkezinin çalışmalarını yakından takip ettiğini belirten Cemal Bekle, “Bu merkez Ülkemiz ve Aydın için önemli bir yere sahip. Merkez tarafından yürütülecek saha çalışmaları ve oluşturulacak programlarla bilginin veriye dönüştürülmesi mümkün olacak” dedi.

Merkezin yıllardır samimi ilişkilerle çalışmalarını yürüttüğünü ifade eden Rektör Prof. Dr. Cavit Bircan ise, Romanlar Uygulama ve Araştırma Merkezini desteklediklerini ifade ederken, desteklerinden dolayı Cemal Bekle'ye teşekkür etti.

Merkezin çalışmaları hakkında bilgiler veren Romanlar Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. E. Didem Evci Kiraz'da, gerçekleştirmeyi planladıkları projelerinden bahsetti.

Ziyaretin ardından, Merkez Yönetim Kurulu'yla bir araya gelen Cemal Bekle, Romanlar, Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Hemşirelik Fakültesi'ni de ziyaret ederek ADÜ'den ayrıldı.