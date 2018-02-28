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28 Şubat 2018 10:26

İzmir, Muğla ve Aydın’da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

İzmir, Muğla ve Aydın illerinde daha önce 7 kişinin tutuklandığı uyuşturucu ticaretiyle mücadele operasyonu kapsamında 7 şüpheli daha yakalandı.

İzmir, Muğla ve Aydın’da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

28 Şubat 2018 10:26


İzmir, Muğla ve Aydın illerinde uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesi için yaklaşık 3 aydır yapılan çalışmalar neticesinde haklarında yeterli delil elde edilen şüphelilerle ilgili yapılan 16 ara yakalamada gözaltına alınan 37 şüpheliden M.A., E.Ş., B.Ş., M.P., B.E., H.İ., ve S.A. isimli 7 şüpheli tutuklanarak cezaevine konuldu.


Hakkında uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan çeşitli zamanlarda işlem yapılan 30 şüpheli ve bu şüphelilerle bağlantılı olarak uyuşturucu madde imal ve de ticareti suçunu işledikleri belirlenen Aydın’ın Didim ilçesinde 5, İzmir ve Muğla’da 1’er olmak üzere 7 şüpheli düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla yakalandı.


Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 180 gram metamfetamin, 50 gram kubar esrar, 2 adet tabanca ve tabancalara ait mühimmat, 2 adet hassas terazi ve uyuşturucu içmeye yarayan aparatlar ele geçirildi. Gözaltına alınan Ö.S., T.C., M.E., U.C., E.T., H.Ö. ve B.Y’nin ifade işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.




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