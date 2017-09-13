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13 Eylül 2017 09:30

İzmir’de meydana gelen kazada Aydınlı iki kişi can verdi

İzmir’in Bayraklı ilçesinde bir otomobilin yağmur suyu tahliye kanalına düşmesi sonucu meydana gelen kazada Aydın’ın Söke ilçesinde ikamet eden 2 kişi hayatını kaybetti.

İzmir’de meydana gelen kazada Aydınlı iki kişi can verdi

13 Eylül 2017 09:30


57 yaşındaki emekli astsubay Hasan Kapsal ve Ali İhsan Akdemiröz’ün İzmir’de meydana gelen kaada hayatını keybetmesi Söke’yi yasa boğdu.


Kaza, saat 07.30 sıralarında Bayraklı Tünelleri girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bornova istikametinden Karşıyaka istikametine doğru seyir halinde olan 09 S 7726 plakalı otomobilin sürücüsü Hasan Kapsal’ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine, yağmur suyu tahliye kanalına girerek kaza yaptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından otomobil sürücüsü Kapsal’ın ve yanında bulunan arkadaşı Ali İhsan Akdemiröz’ün hayatını kaybettiğini belirledi. Kapsal ve Akdemiröz’ün cansız bedenleri savcılık incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.




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