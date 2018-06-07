Diğer
Kategoriler
07 Haziran 2018 20:36

İzmirli avukata 6.günde de ulaşılamadı

Ürkmez sahilinden 6 gün önce tekneyle Kuşadası Körfezi’ne açılan ve tüm aramalara rağmen haber alınamayan 80 yaşındaki İzmirli avukata bugün de ulaşılamadı.

İzmirli avukata 6.günde de ulaşılamadı

07 Haziran 2018 20:36

Sahil güvenliğin AKUT ekipleriyle birlikte havadan ve denizden yaptığı arama kurtarma çalışmalarında bugün de bir bulguya rastlanamadı.


Bilindiği gibi, Seferihisar ilçesinde avukatlık yapan İzmir Barosu’na kayıtlı 80 yaşındaki Ömer Kıldiş, 1 Haziran Cumartesi günü Saat: 18.00’de Kuşadası Körfezi’ndeki Ürkmez sahilinden 2,5 metre boyundaki kürekli bir fiber tekne ile denize açılmıştı. Kendisinden haber alınamayan ve tüm aramalara rağmen ulaşılamayan avukatın bulunması için yakınları ve arkadaşları sahil güvenlikten yardım istemiş, kayıp ihbarının alınması üzerine görevlendirilen 2 sahil güvenlik botu, sahil güvenlik uçağı ve sahil güvenlik helikopteri Kuşadası Körfezi’nde arama kurtarma çalışmaları başlatmıştı. AKUT Kuşadası Şubesi’nden de 3 kişilik bir ekibin de katıldığı arama kurtarma çalışmaları bugün Kuşadası Körfezi’nin Dilek Yarımadası Milli Parkı bölümünde devam etti. Tüm koyları ve sahilin her köşesini arayan ekipler herhangi bir bulguya ulaşamadı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AYDIN HABERLERİ
AYDIN HAVA DURUMU
38
°
C
Sıcak
  • Cuma
    Sıcak
    38°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    35°C
  • Pazar
    Sıcak
    35°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç