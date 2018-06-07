İzmirli avukata 6.günde de ulaşılamadı

Sahil güvenliğin AKUT ekipleriyle birlikte havadan ve denizden yaptığı arama kurtarma çalışmalarında bugün de bir bulguya rastlanamadı.

Bilindiği gibi, Seferihisar ilçesinde avukatlık yapan İzmir Barosu’na kayıtlı 80 yaşındaki Ömer Kıldiş, 1 Haziran Cumartesi günü Saat: 18.00’de Kuşadası Körfezi’ndeki Ürkmez sahilinden 2,5 metre boyundaki kürekli bir fiber tekne ile denize açılmıştı. Kendisinden haber alınamayan ve tüm aramalara rağmen ulaşılamayan avukatın bulunması için yakınları ve arkadaşları sahil güvenlikten yardım istemiş, kayıp ihbarının alınması üzerine görevlendirilen 2 sahil güvenlik botu, sahil güvenlik uçağı ve sahil güvenlik helikopteri Kuşadası Körfezi’nde arama kurtarma çalışmaları başlatmıştı. AKUT Kuşadası Şubesi’nden de 3 kişilik bir ekibin de katıldığı arama kurtarma çalışmaları bugün Kuşadası Körfezi’nin Dilek Yarımadası Milli Parkı bölümünde devam etti. Tüm koyları ve sahilin her köşesini arayan ekipler herhangi bir bulguya ulaşamadı.