İzmirli avukattan 5 gündür haber yok

Sahil güvenlik ekiplerinin, AKUT ekiplerinin de desteğiyle birlikte havadan ve karadan yaptığı arama kurtarma çalışmalarında da 80 yaşındaki avukata ulaşılamadı.

Edinilen bilgiye göre, Seferihisar ilçesinde avukatlık yapan 80 yaşındaki Ömer Kıldiş, 5 gün önce Kuşadası Körfezi’ndeki Ürkmez sahilinden 2,5 metre boyundaki kürekli bir fiber tekne ile denize açıldı. Kendisinden haber alınamayan ve tüm aramalara rağmen ulaşılamayan avukatın bulunması için yakınları ve arkadaşları sahil güvenlikten yardım istedi. Kayıp ihbarının alınması üzerine görevlendirilen 2 sahil güvenlik botu, sahil güvenlik uçağı ve sahil güvenlik helikopteri Kuşadası Körfezi’nde arama kurtarma çalışmalarına başladı. AKUT Kuşadası Şubesi’nden de 3 kişinin de katıldığı arama kurtarma çalışmalarında herhangi bir bulguya rastlanamadı. Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamada, arama kurtarma çalışmalarına Kuşadası Körfezi’nin Dilek Yarımadası Milli Parkı bölümünde devam edileceği kaydedildi.