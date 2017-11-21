Jandarma Aydın ve İzmir dağlarında 4 yıldır firari olan katili arıyor

Aydın ve İzmir sınırları içerisinde kalan dağlarda katil zanlısını arayan ekiplerin havaların soğuması ile birlikte bölgede arama çalışmalarını yoğunlaştırdığı öğrenildi.

Bölge halkının da korkulu rüyası haline gelen ve yaklaşık 4 yıldır yakalanamayan katil zanlısı Hüseyin Türkmen, 6 Eylül 2013 tarihinde Aydın merkeze bağlı Yukarı Kayacık Mahallesi’nde boşanmak isteyen karısı Ümmühan Türkmen’in (36) ailesine Kanlıdere mevkiinde pusu kurmuştu. Gece yayladan gelen eşinin bulunduğu aracı pompalı tüfekle tarayan Hüseyin Türkmen, eşi Ümmühan Türkmen’i sol, kayınpeder İbrahim Türkmen’i (70) sağ ve kayınbiraderi Durmuş Türkmen’i (47) her iki bacağından vurmuştu. Hastaneye kaldırılan Ümmühan Türkmen, babası İbrahim Türkmen ve abisi Durmuş Türkmen’in ayakları kesilmiş, katil zanlısı ise olaydan sonra dağlara kaçmıştı.

Kendisini yakalamak isteyen astsubayı da şehit etmişti

Olaydan yaklaşık 17 ay sonra ihbar üzerine Aydın Efeler ilesi Eğrikavak Mahallesi ile İzmir Ödemiş ilçesine bağlı Hamamköy Mahallesi arasında bulunan dağda yaşadığı belirlenen katil zanlısını yakalamak için Aydın İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler operasyon yapmıştı. Aydın dağlarında kaçak yaşayan katil zanlısı Hüseyin Türkmen 28 Ocak 2015 tarihinde akşam saatlerinde Efeler Eğrikavak Yaylası ile Ödemiş Hamamköy Yaylası arasındaki arazide kendisini yakalamak isteyen jandarma ekipleri ile çatışmış, Astsubay Emrah Ünalan’ı (35) şehit etmiş ve Uzman Çavuş İrfan Yüksel’i de yaralamıştı. 4 yıldır firarda olan katil zanlısının yakalanması için bölgedeki arama çalışmalarına hız verildiği öğrenildi.