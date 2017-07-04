Jandarma bu defa kutlama için geldi

Fatma Nine’nin doğum gününde eve gelen askerler yaşlı kadının doğum gününü kutlayıp gönlünü aldı. Oldukça mutlu olan yaşlı kadın askerlere bol bol dua etti.

Aydın’ın Sultanhisar İlçesi’nde yaşayan 85 yaşındaki Fatma Aktan, yaklaşık 12 yıl önce eşini kaybedince çocukları ve torunlarının desteği ile yaşamaya başladı. Eşi Kore gazisi olduğu için askerlere ayrı bir hayranlığı olan yaşlı kadının bu durumunu öğrenen ilçede görevli askerler Fatma Nine’nin doğum gününde hediyelerle eve gelip yaşlı kadının doğum gününü kutladılar. Kendi doğum gününü askerlerin jesti ile hatırlayan yaşlı kadın karşılaştığı sürprizle oldukça mutlu olurken askerlere de bol bol dua etti. Hediyeleri gazi eşi 85 yaşındaki Fatma Aktan’a teslim eden askerler yaşlı ninenin elini öpüp ziyaretlerini tamamlayarak birliklerine geri döndüler.