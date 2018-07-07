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07 Temmuz 2018 11:29

Jandarma çalınan kuzuları sahibine geri getirdi

AYDIN (İHA) – Aydın’ın Çine ilçesinden çalınarak başka birisine satılan 1 buzağı ve 10 adet kuzu, jandarma tarafından bulunarak sahibine teslim edildi.

Jandarma çalınan kuzuları sahibine geri getirdi

07 Temmuz 2018 11:29


Edinilen bilgiye göre; Cine ilçesine bağlı Dorumlar Mahallesi Ova mevkiinde yaşayan Şenol T., 1 adet buzağısı ile 10 adet kuzusunun çalındığı fark edince durumu jandarmaya ihbar etti. Gece saat 02.30 sıralarında hayvanların bulunduğu ahır civarında görülen şüpheli aracı araştıran jandarma ekipleri, aracın hayvan hırsızlığından sabıkası olan U.M.A. tarafından kullandığını belirledi.


İfadesine başvurulan U.M.A.’nin arkadaşı olan M. G., meydana gelen hırsızlık olayını U.M A. ile birlikte gerçekleştirdiklerini itiraf etti. Çalınan hayvanlar Efeler ilçesi Çeştepe Mahallesinde yaşayan F.Ş’nin hayvan barınağında bulunarak sahibi Şenol T’ye teslim edildi. Şüphelilerden M.G. çıkarıldığı adli makamlarca serbest bırakılırken; diğer şüpheli U.M. A. ise tutuklanarak Çine Cezaevine sevk edildi.




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