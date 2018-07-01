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01 Temmuz 2018 12:15

Jandarma’dan Bozdoğan ve Germencik’te uyuşturucu operasyonu

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Asayiş timleri tarafından Bozdoğan ve Germencik ilçelerinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 139 kök hint keneviri bitkisi ele geçirilirken, iki kişi gözaltına alındı.

Jandarma’dan Bozdoğan ve Germencik’te uyuşturucu operasyonu

01 Temmuz 2018 12:15


Dedesinin evinde yetiştirmiş


Aydın İl Jandarma Komutanlığı asayiş timlerince Uyuşturucu madde eylem planı çerçevesinde yapılan istihbari çalışma sonucunda Bozdoğan ilçesi Kılavuzlar Mahallesinden S. Ç’nin vefat eden dedesine ait evin bahçesinde izinsiz kenevir yetiştirdiği tespit edildi. Ev ve eklentilerinde yapılan arama sonucunda boyları 50 cm ile 200 cm arasında 106 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.


Germencik’te kenevir operasyonu


Asayiş timlerince Germencik İlçesinde de yapılan istihbari çalışmalarda Bozköy mahallesinde kamu arazisine kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kenevir bitkisi ekimi yapıldığı tespit edildi. Yapılan araştırmada V. S. isimli şahsın kardeşlerine ait araziye kenevir ekimi yaptığı bilgisine ulaşıldı. Adli makamların talimatıyla ile soruşturma derinleştirilmiş ve şüpheli V. S. olduğu tespit edilerek yakalandı. Bölgede yapılan kontrolde boyları 90 cm civarında toplam 33 kök kenevir bitkisi yakalandı. Yakalanan V.S. isimli şahıs alınan ifadesinde suçunu kabul etti.


Her iki şüpheli de adli makamlara çıkarılmak üzere göz altına alınmıştır.




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