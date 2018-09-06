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06 Eylül 2018 15:37

Jandarmadan Çine’de sahte içki operasyonu; 3 gözaltı

AYDIN (İHA) – Aydın’ın Çine ilçesinde, jandarma ekiplerinin düzenlediği sahte içki operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadan Çine’de sahte içki operasyonu; 3 gözaltı

06 Eylül 2018 15:37


Edinilen bilgiye göre; Çine ilçesi Yeniköy Mahallesinde sahte içki yapılarak piyasa sürüldüğü ihbarını alan jandarma asayiş timlerince yapılan araştırma ve inceleme neticesinde H.G., A.T., A.K. ve M.B. isimli şüphelilerin evlerinde sahte alkollü içki yaptıkları tespit edildi.


Adli makamlardan alınan arama kararı ile şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramada 18 litre sahte rakı, 4 litre etil alkol, 5 litre anason ile çeşitli marka şişelere konmuş çok sayıda kaçak alkol yakalanarak el konuldu. Ele geçirilen sahte alkol ve alkol yapımında kullanılan malzemelere el konulurken; gözaltına alınan şüpheliler adli makamlara sevk edildi.




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