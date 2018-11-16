Jandarmadan minik trafik dedektiflerine eğitim

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü koordinesi ve Germencik Kaymakamlığının destekleriyle jandarma trafik timleri tarafından “Trafik Dedektifleri Eğitimi” projesi uygulamaya konuldu. Jandarma trafik timlerince, proje kapsamında Germencik ilçesi Ömerbeyli Mahallesi İlk ve Orta Okulu ile müşterek yapılan çalışma sonucunda öğrenciler bilgilendirildi. Proje kapsamında trafik kurallarına riayet edilmesi ve farkındalık oluşturulması maksadıyla öğrencilere ‘Trafik Dedektifliği' konusunda eğitim verildi.

İl Jandarma Komutanlığı trafik terörüne dur demek maksadıyla hazırlanan “Trafik Dedektifleri Eğitimi” projesinin diğer ilçelerde de koordineli olarak yürürlüğe gireceği kaydedildi.