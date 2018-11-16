Jandarmadan tarihi eser kaçakçılarına 3 ilçede şafak operasyonu: 5 gözaltı

AYDIN (İHA) – Aydın'da jandarma ekiplerinin tarihi eser kaçakçılığına yönelik olarak Nazilli, Yenipazar ve Kuyucak ilçelerinde düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı, 91 parça tarihi eser ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre; Aydın İl Jandarma Komutanlığı asayiş timleri ile KOM Şube Müdürlüğü unsurlarınca 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa muhalefet ve kaçak kazı suçlarının önlenmesine yönelik olarak yapılan çalışmalarda Yenipazar, Nazilli ve Kuyucak ilçelerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyon neticesinde 5 şüpheli şahıs yakalandı. Şüpheli şahısların ev ve işyerlerinde yapılan arama neticesinde değişik dönemlere ait toplam 90 adet sikke ve 1 adet halka şeklinde küçük obje ele geçirildi. Şüphelilere ait cep telefonu, bilgisayar gibi elektronik cihazlara el konuldu.