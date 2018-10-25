Jandarmadan trafik terörüne projeli uygulama

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından ‘Trafik kurallarına uymak, yaşama sımsıkı sarılmaktır' projesi kapsamında okul servis araçlarına trafik kurallarını gösteren afişler asıldı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü koordinesinde Jandarma Trafik Timlerince vatandaşlar ve araç sürücüleri üzerinde farkındalık oluşturmak ve bilinçlendirme yapmak için Söke, Didim ve Çine'de ‘Trafik kurallarına uymak, yaşama sımsıkı sarılmaktır' projesi hayata geçirildi. Proje kapsamında bu ilçelerde faaliyet gösteren 18 taşıma kooperatifine ait yolcu taşıma ve okul servis araçlarına trafik kurallarını gösteren afişler asıldı. Vatandaşlar ve öğrenciler Jandarmanın hayata geçirdiği projeden duydukları memnuniyeti dile getirirken, projenin tüm il genelinde uygulanacağı öğrenildi.