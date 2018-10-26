Jandarmadan uyuşturucu tacirlerine suçüstü

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Timlerince " Uyuşturucu madde eylem planı" gereğince yapılan operasyonlarda Söke, Efeler ve Nazilli ilçelerinde uyuşturucu madde alıp satmak ve kullanmak suçlarından 6 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri tarafından Söke, Nazilli ve Efeler ilçelerinde uyuşturucu madde alıp satmak ve kullanmak suçlarını işlediği tespit edilen kişilere yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar kapsamında düzenlenen operasyonlarla Söke Bağarası Mahallesi'n de M.D. isimli şüpheli 1.7 gr metamfetamin, Sazlı Mahallesi'nde Ö.İ isimli şüpheli 55 gr esrar, Atburgazı Mahallesi'nde G.G isimli şüpheli 3 gr esrar maddesi ve bong tabir edilen uyuşturucu içmeye yarayan düzenek, Efeler'de H.M.T isimli şüpheli 55 gr esrar maddesi ile 45 gr kenevir tohumu, B.T isimli şüpheli ise 53 gr esrar maddesi ve Nazilli'de E.Ç. isimli şüpheli 15 gr eroin maddesi, bir adet içmeye yarayan aparat ve bir adet kasatura ile yakalandı.

Yakalanan şüpheliler adli makamların talimatı ile gözaltına alındı.