Jandarmanın dikkati organizatörlerin planını bozdu

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, metruk bir bina içerisinde gizlenen zodyak botu fark eden jandarma ekipleri, yurt dışına kaçışları planlayan 4 organizatörü kurduğu pusuyla yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı asayiş timlerince, Kuşadası ilçesi Güzelçamlı Mahallesi Venüs Plajı mevkiinde düzenlenen devriye esnasında Afet Evleri olarak bilinen metruk binanın içerisinde yapılan kontrolde bir adet 8,5 metre uzunluğunda üzerinde 2 adet pompa bulunan şişirilmeye hazır zodyak bot tespit edildi. Bölgeyi takibe alan jandarma ekipleri, metruk binaya gelerek zodyak botu alıp gitmeye çalışan İ.D. ve M.A.B. isimli iki şüpheliyi yakaladı. Aynı anda olay yerine yakın bir kafe önünde gözcülük yaptıkları tespit edilen A.M.K. ve R.E isimli iki şüpheli daha jandarma tarafından gözaltına alındı.

Olay yerinde yapılan detaylı araştırmada 13 adet şambrel ve iki adet el pompası daha bulundu. Üzerlerinde 10 gram uyuşturucu madde ele geçirilen 4 organizatör, mahkemeye sevk edildi.