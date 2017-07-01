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01 Temmuz 2017 19:23

Kabotaj Bayramının 91. yılı Didim’de kutlandı

Denizcilik ve Kabotaj Bayramının 91.

Kabotaj Bayramının 91. yılı Didim’de kutlandı

01 Temmuz 2017 19:23

Didim’de renkli görüntülerle kutlandı.


yılı dolayısıyla Didim’de tören düzenlendi. Altınkum’daki eski Gemi iskelesinde yapılan törene Didim Kaymakamı İskender Yönden, Didim Garnizon Komutanı Çetin Gülseven, Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, Didim Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Dede, İlçe Emniyet Müdürü Serkan Demircioğlu, İlçe Jandarma Komutanı Gürkan Kabakçı, Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli, belediye meclis üyeleri, Didim ve Akbük’teki Gezi tekneleri kooperatiflerinin, Didim Su sporları derneklerinin temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.


Törende ilk olarak İlçe Protokolü tekneyle denize açılarak Deniz şehitleri için denize çelenk bıraktı. Kıyıdaki törenler ise Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Didim Garnizon Komutanı Çetin Gülseven kutlamaların açılış konuşmasını gerçekleştirdi. Gülseven Denizcilik ve Kabotaj Bayramının tarihsel sürecini anlatarak bir devletin kabotaj hakkına sahip olmasının getirdiği faydalara değindi.


Didim Kaymakamı İskender Yönden ise yılında Didim’de birçok kamu kurum ve kuruluş ile Su sporlarına yönelik derneklerin katkılarıyla güzel etkinlikler tertiplendiğini belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.



Konuşmaların ardından yarışmalara geçildi. Kıyıda kurulan yağlı direkteki Türk bayrağı alma yarışması renkli görüntülere sahne olurken birinciliği ise 3 yarışmacı paylaştı. 3 yarışmacıya 300 TL’lik hediye çeki verildi.Ardından yüzme yarışması düzenlendi. Gezi teknesiyle 100 metre açığa alınan yarışmacılar start düğmesiyle kıyıya kadar yarıştı. Dereceye giren ilk 3 kişiye ödüller verildi. Yarışmalar kapsamında halat çekme yarışması düzenlendi. 4 takımın yarıştığı müsabakalarda Didim Belediyesi Zabıta takımı birinci oldu. Denizde ise kano yarışmaları yapılırken, Su sporları gösterileri de büyük beğeni topladı.




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