Kaçak göçmenlerin cenazeleri otopsi için İzmir’e gönderildi

Kuşadası’ndan yasa dışı yollardan Yunanistan’ın Sisam Adası’na kaçmaya çalışan 12’si Irak, 1’i Suriye uyruklu 13 kaçak göçmenin bindiği lastik bot Kuşadası Körfezi açıklarında alabora olmuştu. Sabaha karşı meydana gelen ve sahil güvenlik ekiplerinin 4 kişiyi sağ olarak kurtardığı faciada bindikleri teknenin alabora olması sonucu boğulan Irak uyruklu 7’si çocuk 2’i kadın 9 göçmenin cenazeleri Kuşadası Cumhuriyet Savcısı’nın otopsiye karar vermesi nedeniyle Kuşadası Devlet Hastanesi morgundan İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Otopsinin ardından cenazeler Iraklı kaçak göçmenlerin ailelerine teslim edilecek.

Bu arada, 9 kişinin hayatını kaybettiği göçmen faciası ile ilgili Kuşadası Cumhuriyet Savcılığı geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Kaçak göçmenleri silah zoruyla can yeleksiz lastik bota bindiren 6 insan kaçakçısından biri alabora olan tekneden sağ olarak kurtarılmıştı. Suriye uyruklu bu insan kaçakçısının gözaltına alınmasının ardından polis ekipleri, savcılığın talimatıyla kimlikleri belirlenen 2’si Suriye uyruk 5 insan kaçakçısının da yakalanması için çalışma başlattı.