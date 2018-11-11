Kadıköy'de çocuklar büyükşehirle mutlu

Boş zamanlarında oyun oynayabilecekleri oyun alanlarının olmadığını söyleyen çocukların talebi üzerine Efeler'in Kadıköy Mahallesi'ne yapılan oyun parkı dolup taşmaya başladı.

Çocuklar Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür ederken Kadıköy Mahallesi Muhtarı Doğan Altan Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetlerinden çok memnun olduklarını söyledi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından kısa sürede bitirilerek çocukların hizmetine açılan park özellikle akşamüzerleri mahalleli çocukların yeni buluşma noktası oldu. Parka vatandaşların spor yapabilecekleri spor aletleri de konulurken mahalle muhtarı Altan "Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı parkımız çocuklarımız tarafından çok beğenildi. Spor yapmak isteyen mahalle sakinleri de spor aletleri istemişti. Büyükşehir Belediyesi ekipleri taleplerimizi kısa sürede yerine getirdi. Başta başkanımız Özlem Çerçioğlu olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Mahalle sakinlerinden Güler Tayfun, parkta torunları oyun oynarken kendisinin de spor yaptığını belirtirken "Parkın yapılmış olmasına çocuklarımız da bizler de çok mutlu olduk. Buraya üç torunumla birlikte geliyorum. Onları bu kadar mutlu görmemiştim. Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz " dedi.