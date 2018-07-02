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02 Temmuz 2018 10:00

Kadın çiftçinin emeği çöpe gitti

Aydınlı kadın çiftçi Şehnaz Aygün’ün bahçesinde ekili soğanlar nedeni bilinmeyen bir hastalık nedeniyle çöpe gitti.

Kadın çiftçinin emeği çöpe gitti

02 Temmuz 2018 10:00


Efeler ilçesine bağlı Gölhisar mahallesindeki çiftçilik yapan Aygün, bu yıl bahçesine ekti. Soğanların hasadını yapan Aygün, soğanın 5-6 kökü olduğunu görünce hayrete düştü. Soğanları çöpe atan Aygün, "Bahçemden 10 kilo civarında soğan yetiştirdim. Bir soğanın 5-6 kökü var. Yıllardır soğan üretiyorum, ilk kez böyle bir şey gördüm. Şekli bozuk olduğundan soğanları çöpe attık. Topraktan mı, üründen mi yoksa hava sıcaklığından mı böyle oldu bilmiyoruz. Yetkililerden bununla ilgili araştırma yapmasını istiyoruz" dedi.




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