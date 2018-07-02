Kadın çiftçinin emeği çöpe gitti

Efeler ilçesine bağlı Gölhisar mahallesindeki çiftçilik yapan Aygün, bu yıl bahçesine ekti. Soğanların hasadını yapan Aygün, soğanın 5-6 kökü olduğunu görünce hayrete düştü. Soğanları çöpe atan Aygün, "Bahçemden 10 kilo civarında soğan yetiştirdim. Bir soğanın 5-6 kökü var. Yıllardır soğan üretiyorum, ilk kez böyle bir şey gördüm. Şekli bozuk olduğundan soğanları çöpe attık. Topraktan mı, üründen mi yoksa hava sıcaklığından mı böyle oldu bilmiyoruz. Yetkililerden bununla ilgili araştırma yapmasını istiyoruz" dedi.