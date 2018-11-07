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Kadın Haklarını Koruma Derneğinden Başkan Çerçioğlu'na ziyaret

Kadın Haklarını Koruma Derneği Aydın Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Habibe Gürer ve yönetim kurulu üyeleri, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na makamında nezaket ziyaretinde bulundu.

Kadın Haklarını Koruma Derneği Aydın Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Habibe Gürer ve yönetim kurulu üyeleri, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na makamında nezaket ziyaretinde bulundu.


Ortak yürütülebilecek çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulunulan görüşmede, yönetim kurulu üyeleri, Başkan Çerçioğlu'nu kadınların haklarının korunmasına yönelik yürüttüğü başarılı çalışmalar için tebrik etti. Yönetim kurulu üyeleri ziyaretin sonunda başkan Çerçioğlu'na yemeni ve bir tablo hediye ettiler.


Başkan Çerçioğlu ziyaretlerinden dolayı Kadın Haklarını Koruma Derneği Aydın Şubesi yönetimine teşekkür ederken, çalışmalarında başarılar diledi.

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