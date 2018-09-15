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Kadın Haklarını Koruma Derneğinden Kızılcaköy kadınlarına destek

Aydın’ın Efeler ilçesi Kızılcaköy Mahallesi sakinlerinin başlattığı jeotermal tepkisine bir destek de Aydın Kadın Haklarını Koruma Derneği’nden geldi.

Aydın'ın Efeler ilçesi Kızılcaköy Mahallesi sakinlerinin başlattığı jeotermal tepkisine bir destek de Aydın Kadın Haklarını Koruma Derneği'nden geldi.



Aydın Kadın Haklarını Koruma Derneği Başkanı Habibe Gürer ve yönetim kurulu üyeleri Kızılcaköy'deki eyleme katılarak imzalarıyla destekledi.



Aydın'ın Efeler ilçesi Kızılcaköy Mahallesi sakinleri, jeotermal enerjinin çevreye verdiği zarar nedeniyle jeotermali istemediklerine dair bir ay önce köy meydanında bir çadır kurup direniş başlatmışlardı. Kızılcaköylülerin başlattığı direnişi destekleyen Aydın Kadın Haklarını Koruma Derneği üyeleri Kızılcaköy kadınları ile buluştu.



Kızılcaköy meydanında gerçekleşen buluşmada Aydın Kadın Haklarını Koruma Derneği Başkanı Habibe Gürer, "Biz kadınlarımızın her türlü hak mücadelesinde yanlarındayız. Bugün burada bir hak mücadelesi yapılmaktadır. Biz de elimizden gelen desteği size vermeye hazırız" dedi.

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