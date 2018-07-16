Kadın Konukevi sakinlerine eğitim verildi

Aydın Kadın Konukevi Müdürlüğünden hizmet almakta olan müracaatçılar ve hizmet veren personele yönelik düzenlenen eğitimde Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde görevli Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Kamil Kurt tarafından “Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar ve Tedavisi” ve “Aile Planlaması ve Üreme Sağlığı” konularında bilgilendirmede bulunuldu.

Aydın Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile Aydın İl Sağlık Müdürlüğü arasında Mayıs ayı içerisinde protokol imzalandı. Bu protokol kapsamında Aile ve Sosyal Politikalar il müdürlüğüne bağlı kuruluşlarda korunma ve bakım altında bulunan çocuk, yaşlı, engelli, kadın ve yataklı-gündüzlü kuruluşlarda hizmet veren personele yönelik bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmalarının hayata geçirilmesi amaçlanıyor.