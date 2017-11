Sağlık-Sen Kadın Kolları Aydın İl Teşkilatı, Efeler ilçesi Atatürk Kent Meydanı’nda yaptığı basın açıklamasıyla toplumda artan kadına şiddet olaylarına dikkat çekti. Sağlık-Sen’li kadınlara Memur-Sen Aydın İl Temsilcisi Ali Aygül, Sağlık-Sen Aydın Şube Başkanı A. Baki Karaer, Memur-Sen Aydın Kadın Komisyonu ve Sağlık-Sen Kadın Komisyonu üyeleri destek verdi.

Kadınların sevgileriyle hayatı yeşerttiğini, yaşama umut ve huzur kattıklarını belirten Sağlık-Sen Kadın Kolları İl Başkanı Elif Akün, “Kadınlar Allah’ın birer emanetidir derken, aslında kadının Allah tarafından imtiyazlı olmasına dikkat çekmek isteriz. Fakat buna rağmen kadınlara özel olan bu asaleti, bu onuru, görmezden gelindiğini, dünyada milyonlarca kadının sözel şiddete uğradığını, darp edildiğini, hatta akıl almaz vahşetler sonucu cinayetlere kurban gittiğini üzülerek ifade etmek isteriz. Bizler, üyelerinin çoğu kadın olan Sağlık-Sen’in Kadınlar Komisyonu olarak kadınlara ve kız çocuklarına yöneltilmiş şiddete ‘hayır’ demek ve toplumun her kesiminde oluşması gereken duyarlılığı ve dayanışmayı sergilemek için bugün buradayız. Şiddet, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de kadınlar ve kız çocuklarının yaşamlarını olumsuz etkileyen; temel hak ve özgürlüklerini ihlal eden ve bu haklara erişimlerini engelleyen en önemli nedenlerdendir ve insanlık suçudur. Toplumumuzdaki genel yargıya göre kadına yönelik şiddet, kadın cinayetleri ile eş tutulmaktadır. Hâlbuki kadına yönelik şiddet kadınların fiziksel, cinsel, psikolojik ve ekonomik olarak zarar görmeleri veya zarar görecekleri korkusuyla baskı ve tehdit altında bırakan ve sınırlandıran her türlü tutum ve davranıştır. Bu durumda fiziksel şiddetin son hali olarak karşımıza kadın cinayetleri çıkmaktadır” dedi.

“Kadına şiddet her geçen gün artıyor”

Yapılan istatistiklerin dünyada ve Türkiye’de kadınlara yönelik şiddetin her geçen gün artarak devam etmekte olduğunu ortaya koyduğuna dikkat eken Akün, “Günde ortalama 5 kadının öldürüldüğü, her 4 saatte bir kadının şiddet ve cinsel saldırıya maruz kaldığı ülkemizde kadınların dayanışması daha bir önem arz etmektedir. Üstelik istatistiklere yansımayan aile içi şiddetin zannedilenin çok daha üstünde olduğu tahmin edilmektedir. Yapılan çalışmalar göstermiştir ki, kadınlar en çok; insanca yaşama hakkını ve kadınlık orunu korumaya çalıştığı için, en yakınındaki erkeğin şiddetiyle ve genç yaşta hayattan koparılıp öldürülüyor. Aslında son yıllarda ülkemizde yapılan reformlar çerçevesinde, kadına yönelik şiddetin önlenmesi amaçlı yasal düzenlemelere de önem verilmiştir. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bu konuda ciddi çalışmalar yürütmekte ve kadına yönelik ülkemizde yaşanan baskı, şiddet ve hak ihlallerine karşı mücadelede mağdurların her zaman yanında olmaktadır. Kadın inisiyatifleri olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile birlikte mevcut yasal düzenlemelerin daha da geliştirilmesi ve iyileştirilmesi için kapsamlı ortak çalışmalar yürütülmesini arzu ediyoruz” şeklinde konuştu.

Kadın sağlıkçılardan birlik ve beraberlik çağrısı

“Toplumdaki her birey kadına yönelik şiddetin önlenmesi için mücadele etmeli ve yöneticiler, bunu önlemeye yönelik politikalarında tutarlı ve kararlı olmalıdır” diyen Akün, çözüm önerilerini şu şekilde sıraladı: “Kadın ve kız çocuklarına karşı toplumda ve aile içinde yaşanan şiddete karşı her bireyin duyarlı, bilinçli ve yardımsever olması gerektiği kanaatindeyiz. Kadınlarımızı sosyal çevresi ile dayanışma içinde tutmalı ve yalnız olmadıklarını hissetmelerini sağlamamız gerekir.

Sağlık-Sen Kadınlar Komisyonu olarak 81 ilimizde düzenlediğimiz eşzamanlı basın açıklamamız ve farkındalık etkinliğimizle, ülkemizde yaşanan kadın hakları ihlallerine karşı herkesi birlik, beraberlik ve dayanışma içinde olmaya davet ediyoruz. Mağdur olmuş kadınlarımız için de, Sendikamız bünyesinde her türlü yardımı yapmaya ve destek vermeye hazırız. Bugünü simgeselleştirmek adına, ‘Kadına karşı şiddete dur’ diyerek, el izlerimizi basmış olduğumuz balonları gökyüzüne bırakarak, kadınlarının örselenmediği bir toplumda var olmasını diliyoruz. Kadına yönelik şiddetin son bulması için toplumun tüm kesimlerine çağrımızı yineliyoruz”