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24 Kasım 2017 17:07

Kadına şiddete karşı sahaya çıktılar

AYDIN (İHA) – Aydın’da, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında “Kadına Şiddete Sıfır Tolerans” sloganıyla Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından dostluk maçı yapıldı.

Kadına şiddete karşı sahaya çıktılar

24 Kasım 2017 17:07


Kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak amacıyla ADÜ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) voleybol takımı öğrencilerinin gerçekleştirdiği dostluk maçını Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil Kırnak, Genel Sekreter V. Yrd. Doç. Dr. Mustafa Aslan, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Seyfi Bozçelik, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğretim üyeleri ve öğrencileri izledi.


ADÜ Voleybol Takımı kadın-erkek karma takımlar oluşturarak sahaya çıkarken, dostluğun kazandığı maçın sonrasında Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Seyfi Bozçelik, şiddetin bir insan hakkı ihlali olduğunu söyledi. Bozçelik “Kadına şiddet insanlığa ihanettir. Toplumda önemli bir yeri olan kadınların maruz kaldığı olumsuzluklara dikkat çekmek için birçok etkinlik düzenliyoruz. Bu konuda bize destek veren Üniversite yönetimine ve öğrencilerine çok teşekkür ediyorum” dedi.


Bozçelik’in Takım Antrenörleri BESYO Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Esin Ergin ve Okt. Reşit Mercan’a çiçek takdim etmesiyle program sona erdi.




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