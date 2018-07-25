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25 Temmuz 2018 10:45

Kadınlar ‘Alo Salçacı’ ile büyük dertten kurtuldu

Aydın’ın Nazilli ilçesinde bir girişimci tarafından 7 yıl önce kurulan ‘Alo Salçacı’ hattı salça yapmakta zorlanan kadınların imdadına yetişti.

Kadınlar ‘Alo Salçacı’ ile büyük dertten kurtuldu

25 Temmuz 2018 10:45

Yaz döneminde kamyonetine yüklediği domates sıkma düzeneği ile ilçede sokak sokak gezen uyanık girişimcinin telefonu gün boyu susmadığı gibi onlarca evin de salçasını kısa sürede hazır hale getirerek kadınlara büyük kolaylık sağlıyor.



Yaz aylarında kışa hazırlık yapmak isteyen kadınların en büyük korkusu ve meşakkatli işi olan salça yapım işini üstlenen Serdar İnan isimli girişimcinin kurduğu ‘Alo Salçacı’ hattı girişimciye ekmek kapısı oldu. İnan’ın 7 yıl önce başlattığı ‘Alo Salçacı’ hattı sayesinde teknoloji de kadınların imdadına yetişmiş oldu. Salça yapım işine teknolojik çözüm bulan İnan, kadınların 10-15 günde yapabildiği salça yapım işini bir-iki saati domates sıkma olmak üzere toplamda 3-4 güne indirdi. Bir-iki saatte kilolarca domatesin suyunu çıkaran İnan, kadınlara hazır suyu sıkılmış domatesleri teslim ediyor. Kadınlara ise sadece domates suyunu tuzlamak ve teraslarda güneşe bırakarak suyunun buharlaşmasını sağlamak kalıyor.



“Ekmek kapım oldu”


Bu işten yıllardır ekmek yediğini ve herkesin imdadına yetiştiğini ifade eden İnan, günde en az 10 ailenin salça derdine derman olduğunu söylüyor. Domatesin yanısıra salçalık biber de işleyen İnan, “Salça yapmak erkek işi, kadın işi değil. Gördüğünüz gibi ben yapıyorum. Para da kazanıyorum. Millet ‘Alo Salçacı’ dedikçe gidiyorum. Devamlı müşterilerim var ve durmadan arıyorlar. Herkes beni tanıdı zaten. Bayanların 10-15 günde yapmış olduğu işi 2 saatte hallediyorum. Ve en fazla dört günde salçamız oluyor. En başta eşim olmak üzere bayanları domates doğramaktan kurtardım. Onlara sadece domatesleri yıkamak, çürüklerini ayırmak ve sıkılan suyu kaplara koyarak teraslarda kurumaya bırakmak kalıyor. Salça yapmak erkek işi. Bayan işi değil. Kadınlarımız her şeyin en iyisine layık. Onlara yardımcı olmak beni hem mutlu ediyor hem de para kazandırıyor” dedi.



“Domates doğramak çok yorucuydu”


Domates salçası yapmaktan artık korkmadıklarını ifade eden Nazillili Şefika Aydın’da; “7-8 senedir salçayı bu makine ile sıktırıyoruz. Eskiden kendimiz yapıyorduk. Bayağı uzun süre alıyordu. Çok yorucu oluyordu. Ama bu ‘Alo Salçacı’ başladığından beri çok kolay. 40-50 kasa domates bir saatte sıkılıyor. Herkese tavsiye ederim. Bu sistem sayesinde işimiz çok kolaylaştı. Alo salça, bizi bu dertten kurtardı. Kolaylık geldi” dedi.


Eskiden salça yapmak için günlerce domates doğradıklarını ifade eden Makbule Aydın ise, şöyle konuştu: “Bize sadece domatesleri yıkamak ve çürüklerini ayırmak kalıyor. ‘Alo Salçacı’ diye arıyoruz, geliyor, domateslerin suyunu kısa sürede çıkarıyor ve bize teslim ediyor. Bizi büyük yükten kurtardı. Bir hafta içinde tertemiz şekilde 50-60 kilo salçayı elde etmiş oluyoruz. Çok memnunuz ve herkese de tavsiye ederiz”




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