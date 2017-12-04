Diğer
Kategoriler
04 Aralık 2017 23:07

Kadınlar Basketbol Bölgesel Ligi: Nazilli Belediyespor 77 - Antalya Yıldız 60

Kadınlar Basketbol Bölgesel Ligi C Grubunda ilk yarının son maçında Antalya Yıldız’ı sahasında ağırlayan Nazilli Belediyespor, grup lideri konuk Antalya Yıldız’ı 17 farkla yenerek ikinciliğe yerleşti.

Kadınlar Basketbol Bölgesel Ligi: Nazilli Belediyespor 77 - Antalya Yıldız 60

04 Aralık 2017 23:07


Nazilli’de oynanan karşılaşmada her iki ekibin de ilk iki dakikada basket atamadığı oyunun ilk beş dakikasını önde götüren konuk ekip Antalya, bu üstünlüğünü koruyamadı. Seyircisin de desteğini yanına alan ev sahibi Nazilli ekibi, ilk periyodu 15-7 önde tamamladı. İkinci periyotta üstünlüğünü koruyan Nazilli Belediyespor’un attığı 19 baskete karşın Antalya Yıldız 17 basket atabildi. 3. Periyot 51-43 Nazilli ekibinin lehine tamamlanırken dördüncü ve son periyotta 17 sayı farka giden Nazillili kızlar bu farkı maç sonuna kadar koruyarak C Grubu liderini yenmeyi başardı. Karşılaşmayı 77-60 skorla tamamlayan Nazilli Belediyespor, Antalya Yıldız’ın ardından 2. sıraya yerleşti. Karşılaşma boyunca konuk ekibe karşı üstün oynayan Nazilli ekibi, çok sayıda basket kaçırmasına ve hatalı top kaybına rağmen lideri zorlanmadan yendi. Lige bu yıl ilk kez katılan ev sahibi takımı seyircisi maç boyunca tezahüratlarla destek verdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AYDIN HABERLERİ
AYDIN HAVA DURUMU
14
°
C
Sağnak Yağışlı
  • Salı
    Sağnak Yağışlı
    14°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    12°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    12°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    16°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç