Kadınlar, Efeler Belediyesi ile üretiyor

Adnan Menderes Mahallesi Yaşam Merkezi’nde gerçekleştirilen Özel Gün ve Nikah Şekeri Yapımı Kursu’na katılan kadınlar hem meslek kazanıyor hem de ev ekonomilerine destek oluyor. Kokulu taş, kapı süsü, iğnelik, sabun süsleme, gelin çiçeği gibi farklı tasarımları hayata geçiren kursiyerler, yakın zamanda çalışmalarını sergileyeceklerini belirterek, Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan’a katkılarından dolayı teşekkür etti.Başkan Özakcan ise, Adnan Menderes Yaşam Merkezi’nde düzenlenen kurslara olan katılımın yoğunluğundan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “El sanatları insanlık tarihinin var oluşundan bugüne kadar yaşanmış etkinliklerden bir tanesidir. Kursa katılarak el emekleriyle güzel eserler ortaya çıkartan kadınlarımızı tebrik ediyor, sağlıkla bu güzellikleri nice günlerde birlikte paylaşmayı diliyorum” dedi.