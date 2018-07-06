Kadınlar gezdi eğlendi öğrendi

Nazilli Belediyesi’nin katkılarıyla mahalle gezisi ve kadınlar matinesi düzenleyen Nazilli Kadınları Sosyal Medya Grubu üyeleri son olarak Çanakkale’ye gezi düzenledi.

Gezi için, 40 bin üyesi bulunan grup üyelerine ücretsiz ulaşım desteği veren Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, “Hanımlarımızın etkinliklerini sosyal medyadan takip ediyoruz. Üretip kazanıyor ve ev ekonomilerine katkıda bulunuyorlar. Bu anlamda kendilerini tebrik ediyorum. Her hafta farklı bir mahallede düzenlemiş olduğumuz ilçe gezilerimize katıldılar. Ardından geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdikleri eğlenceye ben de katıldım. Son olarak Çanakkale gezisi düzenlemek istediklerini söylediler. Ecdat yadigarı toprakları ziyaret etmeleri, gezip görmeleri çok önemli. Nazilli Belediyesi olarak kendilerine ulaşım desteği verdik. Hem ilçemize hem de ailelerine maddi ve manevi olarak katkı sunan hanımlarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Desteklerinden dolayı Başkan Alıcık’a teşekkür eden Nazilli Kadınları Sosyal Medya Grubu Kurucusu Saime Özdoğdu, “Grubumuz 5 Kasım 2017’de kuruldu. Şu an 40 bin kadın üyemiz var. 8 ay içerisinde Mehmetçik yararına kermes düzenledik. Kadınlar matinesi, Nazilli gezisi ve son olarak Çanakkale gezisi düzenledik. Bunları yapmamızda büyük katkı sağlayan Başkanımızdan Allah razı olsun. Herkese faydalı olabilecek projeler üretmeye çalışıyoruz. Grubumuzda haftanın 2 günü el emeği yapan, doğal ürünler satan, kısacası evine katkıda bulunmak isteyen kadınlarımız tanıtımlarını yapmaktadır. Amacımız onlara faydalı olabilmek. Bu anlamda grubumuza destek veren yönetici arkadaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.